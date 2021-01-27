Среда, 27 Января 2021 13:50

АрмИнфо.Утром 27 января оперативные группы полиции отправились в один из частных домов Еревана, где по их информации находился гражданин, находившийся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно источнику, заметив полицейских мужчина выстрелил из пистолета, после чего прижал к себе 3-летнего сына и пригрозил причинить ему вред в случае ареста. К месту происшествия прибыли начальник полиции Армении Ваге Казарян.

Ваге Казарян около двух часов вел переговоры с вооруженным человеком, в результате чего тот сложил оружие и отпустил ребенка. Разыскиваемый по обвинению в совершении преступлений сразу по 3 статьям Уголовного кодекса Армении гражданин был доставлен в полицию. Жертв удалось избежать. Ведется предварительное следствие.