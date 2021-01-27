Среда, 27 Января 2021 13:38

АрмИнфо. В настоящее время одно из государств-членов нашей Ассамблеи постоянно нарушает свои уставные требования, причем с первого дня присоединения к организации. Это государство - Азербайджан. Об этом заявил член армянской делегации Микаел Мелкумян в своем выступлении на пленарном заседании ПАСЕ.

Мелкумян, в частности, отметил, что согласно уставу ПАСЕ, целью Совета Европы является установление тесного союза между его членами с целью сохранения и продвижения идеалов и принципов, которые являются их общим наследием.

<В таком случае, что может быть большим препятствием для единства членов Совета Европы, чем война? Когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он взял на себя дополнительные обязательства по исключительно мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Более того, Ассамблея настояла на том, чтобы обязательство было зафиксировано на бумаге.

Однако Ассамблея очень слабо отреагировала на ужасную войну, развязанную Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха.

Очевидно, что это не единственное серьезное нарушение Азербайджаном взятых на себя обязательств. Все мы осведомлены о положении правозащитников, активистов и неправительственных организаций в Азербайджане. С политзаключенными ситуация не меняется уже 20 лет.

Да, обращение с политическими заключенными также было частью обязательств Азербайджана по членству. Одно государство - член Совета Европы, Азербайджан, совершает военную агрессию в отношении другого государства - члена Совета Европы Армении. В результате военной агрессии тысячи жертв, инвалиды, сотни военнопленных, несмотря на то, что в трехстороннем заявлении между Республикой Армения и Российской Федерацией и Азербайджаном четко указано, что всех пленных необходимо вернуть. Фактически, этот вопрос так и не решен, и наши соотечественники взяты в заложники в Азербайджане.

А теперь вопрос к Вам, что сделал Совет Европы, Европа вообще, чтобы помочь? А если бы такие зверства имели место, скажем, между двумя или тремя европейскими странами, как бы Вы отреагировали?

Мне, как члену делегации государства-члена ПАСЕ, остается неясным, почему европейские структуры были так далеки от событий 44-дневной войны, войны с таким количеством жертв и очевидными реалиями зверств и разрушений. Можете ли вы объяснить, что заставляло вас держаться так холодно и далеко? Европейские законы, обычаи, нравы, традиции - что именно? Другими словами, либо Европа не хочет останавливать эти убийства, либо она неспособна на это? Европа должна измениться.

Мы должны рассмотреть возможность начала совместной процедуры против Азербайджана>, - заявил армянский депутат.