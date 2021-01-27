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АрмИнфо. Раненные в ходе боевых действий в Арцахе военнослужащие получат государственное содействие. Правительство Армении на заседании 27 января одобрило мероприятия по реализации данной программы.
По словам министра труда и социальных вопросов РА Месропа Аракеляна, предлагается, в частности, раненным военнослужащим оказать социальное содействие в размере 500 тыс драмов, за исключением лиц, получивших в результате боевых действий инвалидность первой и второй групп, которые уже получают финансовое содействие (около 1 тыс человек). Причем, к числу военнослужащих относятся не только солдаты и офицеры регулярной армии, но и резервисты и добровольцы.
По предварительным данным, бенефициарами программы станут около 6 тыс человек. Содействие начнет осуществляться в течение ближайших 10 дней.
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|Около 6 тысяч раненых военнослужащих получат финансовую помощь
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|Министр: В целях успешной реализации программы "Путешествуй без COVID-19 " создана электронная площадка
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|Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|ANCA приветствует Дэвида Валадао в качестве нового сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам
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|Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
|Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
|Минокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиков
|Суд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 января
|Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
|Армянский министр и посол России обсудили вопрос возвращения пленных
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|В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю
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|Бывший замминистра обороны: Среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащиты
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|Прогноз: Наемники-террористы ввергнут Южный Кавказ в нескончаемую нестабильность
|Андриас Гукасян: Внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусом
|Никол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемы
|Офис омбудсмена Арцаха: Азербайджан может уничтожить армянское культурное и историческое наследие
|Французский депутат о нападении на армянский культурный центр: И спустя 105 лет после геноцида армян ненависть к ним не угасает
|Президент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Арцаха
|Рубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитыми
|Минобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиады
|Консульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельности
|Омбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичным
|В Карабахе обнаружены тела еще четырех погибших военнослужащих
|Министр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза
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