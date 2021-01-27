Среда, 27 Января 2021 13:12

АрмИнфо. Раненные в ходе боевых действий в Арцахе военнослужащие получат государственное содействие. Правительство Армении на заседании 27 января одобрило мероприятия по реализации данной программы.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Месропа Аракеляна, предлагается, в частности, раненным военнослужащим оказать социальное содействие в размере 500 тыс драмов, за исключением лиц, получивших в результате боевых действий инвалидность первой и второй групп, которые уже получают финансовое содействие (около 1 тыс человек). Причем, к числу военнослужащих относятся не только солдаты и офицеры регулярной армии, но и резервисты и добровольцы.

По предварительным данным, бенефициарами программы станут около 6 тыс человек. Содействие начнет осуществляться в течение ближайших 10 дней.