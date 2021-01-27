Среда, 27 Января 2021 09:51

АрмИнфо. По положению на утро 27 января в Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В частности, как отмечает источник, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. Варденяцский перевал и автодорога Горис-Сисиан Сюникского региона труднопроходимы для грузовиков с прицепом. На автодороге Джермук-Сараван- Зангер Вайоцдзорского региона и на всех автодорогах Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

По данным, полученным из департамента по ЧС МВД Грузии и из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов транспортных средств: со стороны России скопилось более 600 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок