Вторник, 26 Января 2021 17:51

АрмИнфо.Ввиду допущенных многочисленных нарушений со стороны подрядчиков в процессе очистки побережья озера Севан, что повлекло за собой возбуждение уголовных дел, Министерство окружающей среды Армении приняло решение усилить собственные возможности Нацпарка, отказавшись от услуг последних. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января сообщил министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

Он отметил, что в прошедшем году из госбюджета Министерству было предоставлено 208 млрд.драмов, которые были предусмотрены для очистки побережья Севана. Однако из-за допущенных нарушений договора были разорваны, а средства возвращены в бюджет. В этом году, по его словам, природоохранному ведомству будет предоставлен такой же объем средств. Но на этот раз, работы будут осуществляться на эти средства самим Нацпарком, но под контролем Министерства.

На собственные ресурсы, как продолжил Романос Петросян, в том числе, будет приобретена соответствующая техника. Кроме того, в связи с организацией работ по очистке, по словам министра, в Нацпарке будут созданы десятки рабочих мест. <Новая техника поможет нам также для организации весной широкомасштабных работ по демонтажу незаконных построек на побережье озера и вывозу строительного мусора>, - сказал он.