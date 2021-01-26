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АрмИнфо.Ввиду допущенных многочисленных нарушений со стороны подрядчиков в процессе очистки побережья озера Севан, что повлекло за собой возбуждение уголовных дел, Министерство окружающей среды Армении приняло решение усилить собственные возможности Нацпарка, отказавшись от услуг последних. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января сообщил министр окружающей среды Армении Романос Петросян.
Он отметил, что в прошедшем году из госбюджета Министерству было предоставлено 208 млрд.драмов, которые были предусмотрены для очистки побережья Севана. Однако из-за допущенных нарушений договора были разорваны, а средства возвращены в бюджет. В этом году, по его словам, природоохранному ведомству будет предоставлен такой же объем средств. Но на этот раз, работы будут осуществляться на эти средства самим Нацпарком, но под контролем Министерства.
На собственные ресурсы, как продолжил Романос Петросян, в том числе, будет приобретена соответствующая техника. Кроме того, в связи с организацией работ по очистке, по словам министра, в Нацпарке будут созданы десятки рабочих мест. <Новая техника поможет нам также для организации весной широкомасштабных работ по демонтажу незаконных построек на побережье озера и вывозу строительного мусора>, - сказал он.
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|Никол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемы
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|Президент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Арцаха
|Рубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитыми
|Минобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиады
|Консульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельности
|Омбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичным
|В Карабахе обнаружены тела еще четырех погибших военнослужащих
|Министр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза
|За минувшие сутки в Армении выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом
|Карабахский вопрос будет в повестке переговоров Боррель-Лавров в Москве
|МЧС Армении представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней
|МЧС Армении сообщает о закрытых дорогах
|Посольство Армении во Франции выразило озабоченность в связи с нападением на культурный центр <Святого Саака и Святого Месропа> в Марселе
|СМИ: В Москве состоится первая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России
|Генсек ПАСЕ: Совет Европы ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном об оказании постконфликтной помощи в целях обеспечения соблюдения прав человека
|Глава МИД РА выступил с видеообращением по случаю 20-летия членства Армении в Совете Европы
|АрмИнфо считает провокацией ссылки азербайджанкого агентства Туран на несуществующую информацию
|Глава МИД Армении переговорил с руководителем ЮНЕСКО
|Первый президент Армении встретился с послом России
|В Армению прибыла делегация ВС РФ
|В Минздраве ждут помощи от Франции
|Сейран Оганян: Следовало отложить в сторону все противоречия, и не игнорировать опыт людей, которые 30 лет вели переговоры по арцахскому вопросу
|Политик: Арцахскими беженцами заняты российские миротворцы, тогда как власть пытается спасти лицо
|МИД Армении: По факту нападения на армянские фуры МВД Грузии возбудило уголовное дело
|Экс-губернатор Сюника вызван на допрос, адвокаты уверяют: против их подзащитного осуществляется политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться выгодными условиями оформления кредита под залог золотых изделий
|Зариф: Приветствуем инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
|Эдмон Марукян: Мы начали сессию ПАСЕ с международного давления на Баку по вопросу освобождения армянских военнопленных
|Арман Абовян: Ни один из вопросов общественности и оппозиции не находит ответа
|Арпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозиции
|В МИД России представили повестку визита Зарифа в Москву - в центре внимания ситуация в Карабахе
|Хендрик Дамс переизбран главой ПАСЕ
|В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>
|ГСЧС и Полиция Карабаха будут объединены в единую структуру - МВД республики
|Чиновник: Требование о наличии в классах школ Армении не более 20 учеников может быть отменено
|Армен Ашотян: В течение двух с половиной лет Пашинян сознательно разрушал переговорный процесс
|Эксперт: Восстановление переговоров в минском формате - важнейшая задача Еревана
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|Аналитик: Списывать со счетов Минскую группу Москва не собирается
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|Читать больше
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