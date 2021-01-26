Вторник, 26 Января 2021 17:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 25 на улице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 на пр. Гая в 1-ом Норкском

массиве;

11?00-17:00 жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 44/4, 58 на улице Арташисяна, жилой дом 6 на улице Глинки, жилой дом 45 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 72 на улице М.Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Себастия и Исраеля Ори; Мясной рынок полностью в квартале "Малатия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

13?00-15:00 квартал "Нарек", улицы Прошяна, Вани Эроснер, маштоца и частично улица Шираза в городе Аштарак;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, Ширака, кварталы "Калер", "Цирананоц",

"Болор охер" в общине Егвард;

11?00-15?00 улицы 3, 7, 8, 9 в общине Арзни;

11?00-17?00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх; квартал "Багреванд" в Джрвеже;

11?00-16?00 улицы 1, 2, 3, 4, 5 в общине Канакераван; квартал "Юсисаин", редакция "Етер", постоялый двор "Сев кар", ООО "М.Аперян",

"А.Арутюнян", "Г.Григорян", "М.Ханоян", кварталы 'Нор таг" и "Ушардзан", воинская часть в общине Прошян; жилые дома 104-115, 134, 209-216, 239, 240 в квартале "Микрошрджан" (Микрорайон), компания "ВТБ-Армения банк", компания "Виваселл-МТС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Комитаса в городе Арарат;

10:30-16:00 частично села Хнаберд и Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично Джермукское шоссе в городе Вайк; частично село Арпи;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Арташен в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.