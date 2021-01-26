Вторник, 26 Января 2021 16:42

АрмИнфо.Европейский Союз приглашает молодых людей подать заявку на участие в уникальной программе в Европейской школе Восточного партнерства в Тбилиси.

Как передает пресс-служба ЕС, приём заявок открыт до 26 февраля для студентов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины в возрасте 16-17 лет по состоянию на 1 сентября 2021 года, желающих углубить свои знания о Европе и Евросоюзе.

Европейский Союз предоставляет всем отобранным студентам стипендии, покрывающие плату за обучение, питание, поездку из Тбилиси домой, все необходимые учебные материалы и ресурсы, а также полную медицинскую страховку.

Выпускники Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси получат диплом международного бакалавра (IB), который принимается в 75 странах более чем в 2000 университетах и широко признается колледжами и университетами по всему миру.

Программа, финансируемая ЕС, поддержит до 40 успешных студентов из шести стран Восточного партнерства для обучения на получение диплома IB с упором на европейские исследования. Программа включает двухлетний предуниверситетский курс, который начинается в 2021-2022 учебном году.

Эта уникальная дипломная программа сочетает в себе академические успехи IB со специализированным обучением, вдохновленным системой европейских школ. В ходе учебы студентам будет предложена программа обучения, ориентированная на Европу, которая продвигает европейские ценности мультикультурализма и многоязычия, углубляя их знания европейских языков, литературы и истории.

Европейская школа Восточного партнерства была создана в рамках усилий Европейского Союза и его стран-партнеров по расширению образовательных возможностей и межрегиональных обменов для молодежи в шести странах Восточного партнерства. В настоящее время по программе обучаются 65 студентов, и в сентябре 2020 года к ней присоединилась новая когорта из 40 студентов. 23 июня 2020 года Школа с гордостью отметила выпуск своей первой группы из 30 студентов. Все студенты, в том числе 20 девушек, получили диплом IB и продолжают свое высшее образование в университетах Европы, США и своих стран.

Заинтересованные студенты должны подать заявки через веб-сайт: www.eapeuropeanschool.eu до 26 февраля 2021 года, 12:00 по грузинскому времени. Процесс отбора будет включать письменные тесты через онлайн- платформу Zoom и собеседования с предварительно отобранными кандидатами. Список стипендиатов на 2021-2022 учебный год будет объявлен к концу мая 2021 года. Ожидается, что отобранные студенты примут участие в программе в течение всего срока обучения.