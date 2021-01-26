Вторник, 26 Января 2021 16:26

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян в своем выступлении в ПАСЕ коснулся проблемы связанной с армянскими военнопленными и вопроса устанолвения мира в регионе.

Депутат, в частности, заявил: <В своем выступлении я хотел бы коснуться решения Бюро ПАСЕ, которое отказалось организовать экстренное обсуждение вопроса об армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане. Думаю, мы здесь обсуждаем много важных вопросов, но этот вопрос не уступает по важности любому другому вопросу, хотя Бюро его проигнорировало. И после этого здесь выступает глава азербайджанской делегации, говоря о построении атмосферы доверия и мира. Но как можно говорить о построении атмосферы доверия, если после прекращения огня Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных и мирных жителей, мучая их.

Европейский суд по правам человека принял в отношении Азербайджана промежуточные меры по этому вопросу, но они игнорируют решения суда, более того, после этого они убили военнопленного. В Азербайджане почитают своих военных, которые обезглавливают армянских солдат, обезглавливают мирного пожилого жителя Шуши. И после всего этого говорят о доверии и мире.

Думаю, у нас есть два выхода из этой ситуации. Один из них - последовать призыву азербайджанского делегата в вопросе устанолвения мира в регионе. Но тогда необходимо освободить армянских военнопленных, мирных жителей и только потом говорить о других вопросах. И если азербайджанцы продолжают удерживать наших военнопленных и мирных жителей в своих тюрьмах, следует отметить, что они террористы - это стиль работы террористической страны. Почему? Поскольку в заложники могут находиться только у террористов, и для их освобождения создаются предварительные условия.

Итак, как может страна, ведущая себя как террористическая, быть государством-членом Совета Европы, где верховенство закона, права человека и демократия являются краеугольным камнем? Вот почему я призываю международное сообщество, Совет Европы, всех членов этой организации, все соответствующие органы Совета Европы оказать давление на власти Азербайджан с целью освободить армянских военнопленных и мирных жителей.

В противном случае, Азербайджан будет считаться террористическим государством, которое держит у себя заложников, используя их против другого государства-члена Совета Европы, чтобы выдвинуть новые предварительные условия после подписания документа о прекращении огня. Армения, со своей стороны, выполнила все пункты соглашения о прекращении огня, а Азербайджан нарушает его 8 пункт, не освобождая наших военнопленных, мирных жителей. Таким образом, я призываю всех членов Совета Европы оказать давление на власти Азербайджана с целью освобождения армянских военнопленных и мирных жителей>.

Отметим, что вчера стартовала зимняя сессия ПАСЕ. Помимо основной повестки дня было выдвинуто 7 предложений, для обсуждения неотложных и текущих вопросов, в том числе необоснованная задержка возвращения на родину армянских военнопленных и других пленных властями Азербайджана как нарушение европейских международных стандартов в области прав человека. Однако, Бюро ПАСЕ, отказалось вносить этот вопрос в повестку дня.