Вторник, 26 Января 2021 16:25

АрмИнфо. Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан прибудет в Ереван 27 января. Он прибывает в Армению с двухдневным рабочим визитом. Запланированы встречи с властями Армении, сообщает пресс-служба посольства Франции в Армении.

В рамках своего визита госсекретарь посетит строительную площадку будущего здания Образовательного комплекса Анатоля Франса. Посещение строительной площадки состоится 27 января.

Постановлением Правительства РА от 2 июля 2020 года здание бывшей школы № 16 передано Французскому Образовательному комплексу имени Анатоля Франса в бесплатное пользование. Этим жестом правительство Армении, как отмечается в сообщении, внесло большой вклад в отношения между Францией и Арменией и продемонстрировало свою приверженность идеям Франкофонии.

Жан-Батист Лемуан, который во время своего визита в 2018 году <окрестил> новое учебное заведение, на этот раз посетит строительную площадку нового здания, чтобы встретиться с представителями родителей и учащихся Образовательного комплекса. Это новое здание позволит комплексу принимать больше студентов - французских, иностранных или армянских. Причем, последние составляют большинство.

Французский образовательный комплекс имени Анатоля Франса обеспечивает обучение от детского сада до 12 класса (средней школы) в соответствии с программами Министерства образования Французской Республики. Он является членом глобальной сети Французского агентства по образованию за рубежом, в которую входят 522 школы в 139 странах с 370 000 учащихся.

Название школы отдает дань уважения Анатолю Франсу (1844-1924), писателю, лауреату Нобелевской премии, основателю Лиги прав человека, великому защитнику и поборнику армянского народа.