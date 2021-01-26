Вторник, 26 Января 2021 16:20

АрмИнфо. Многие вопросы о 44-дневной войне для экспертного сообщества остаются открытыми. Об этом 26 января на пресс-конференции в Ереване заявил бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

В то же время, он констатировал, что главной причиной поражения, является прямое вмешательства и советы дилетанта - "верховного главнокомандующего", совершенно некомпетентного в военно-политических вопросах. Бывший замминистра выразил уверенность в том, что вооруженные силы страны могли бы наилучшим образом решить поставленную перед ними задачу. Он опроверг утверждения о том, что армия в течение 26 лет должным образом не выполняла свою оборонительную миссию. "Перед Вооруженными силами Армении стояла задача модернизации вооружений и приобретения современной военной техники каждые пять лет. И делалось это с учетом военно-технических приобретений противника", - отметил Закарян. Он заверил, что за прошедшие 26 лет армянская армия была обеспечена средствами, равносильными азербайджанским, но до тех пор, пока ВС Азербайджана не заполучили беспилотники "Байрактар". Армянские вооруженные силы не отнеслись к этому должным образом, продолжая бессмысленные действия по превращению армии в шоу. "Огромные суммы были направлены на нецелевые расходы, а именно, на поставки продуктов, клубники, воды, самолетов и прочее", - отметил Закарян.

По его словам, действующие власти Армении дали возможность противнику еще лучше подготовиться к запланированной войне в условиях военного превосходства. Что касается собственно хода войны, то, как считает, экс-замминистра, что первые 22 дня армянская армия полноценно выполняла свои боевые задачи, но потом, введя общественность в заблуждение и провалив пополнение ВС, власти довели азербайджанскую армию до Шуши и завершили войну, подписав заявление о капитуляции.

Поднял бывший заместитель министра и вопрос об ответственности бывшего министра обороны Давида Тонояна, который недавно выступил на пресс-конференции. По оценке Закаряна, бывший министр обороны должен был говорить совершенно о другом. "Во время войны министр непосредственно несет ответственность за решения, которые, в итоге, и предопределили исход войны, закончившейся для нас поражением", - отметил Закарян. Он добавил, что ожидал от Тонояна оценки деятельности оборонного ведомства за 2,5 года, анализа ошибок, комментариев относительно влияния переговорного процесса и политических заявлений, направленных на разжигание войны, но всего этого не произошло. По оценке Закаряна, среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащиты.