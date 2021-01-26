Вторник, 26 Января 2021 15:12

АрмИнфо. Будут и митинги, и различные встречи в залах. Мы продолжаем настаивать на своих требованиях и любые разговоры о трениях внутри оппозиционных правительству политических сил лишены оснований. Об этом в беседе с журналистами в Араратской области заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян, сообщая о предстоящих действиях оппозиции.

В Этом ключе он назвал очередной дезинформацией слухи о противоречиях между лидерами движения, а также добавил, что впервые слышит от журналистов, что его кандидатуру на пост премьер-министра не поддерживает партия <Процветающая Армения>.

Манукян выразил убежденность, что Никол Пашинян обязательно покинет кресло премьера: <Отставка все равно будет. Пока он не уйдет, мы не прекратим акции протеста. Я очень ценю региональные встречи, я многому учусь у наших граждан, я также могу поделиться с ними своими мыслями>.

Манукян выразил сожаление, что общественность не полностью осведомлена о том, что произошло. А когда все осознали, какие ужасные последствия имела война для нашего народа, у граждан был шок. Люди до сих пор не вышли из шокового состояния>, - заключил Вазген Манукян.