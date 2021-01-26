Вторник, 26 Января 2021 13:50

АрмИнфо. Аппарат Защитника прав человека Арцаха опубликовал отчет об угрозе вандализма и уничтожения в отношении армянского культурного наследия на территориях Арцаха, оккупированных Азербайджаном.

В отчете, в частности, отмечается: <Из-за военной агрессии против Республики Арцах под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 известных недвижимых памятников армянской истории и культуры.

К этим памятникам относятся 161 монастырь, церковь, 591 хачкар, Тигранакерт, Азох, Нор Кармираван, Мирика, древности Керена и многие крепости. Под контроль Азербайджана перешли восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма в Шуши>.

В отчете представлен ряд случаев разрушения и вандализма армянского культурного наследия во время азербайджано-турецкой агрессии, а также после прекращения огня, в том числе случаи умышленного нападения и вандализма в отношении церквей Святого Всеспасителя в Шуши.

В отчете также говорится о политике Азербайджана по преднамеренному распространению дезинформации об армянском культурном наследии Арцаха и <албанизации> культурных памятников, что угрожает уничтожению армянского культурного наследия в Арцахе.

<Разрушение и искажение армянского культурного наследия в Азербайджане носит систематический и широко распространенный характер. Действия и заявления государственных органов и общественных деятелей Азербайджана показывают, что это особая государственная политика, основанная на преступной политике разжигания ненависти к армянскому народу. Принимая во внимание многочисленные прецеденты и реальные опасности преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана властями АР, сотрудники Защитника прав человека Арцаха рассматривают безотлагательные эффективные и незамедлительные шаги соответствующих международных организаций, особенно ЮНЕСКО, по сохранению культурного наследия в Арцахе>, - подчеркивается в отчете Защитника прав человека Арцаха.