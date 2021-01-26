Вторник, 26 Января 2021 13:13

АрмИнфо.Депутат Национального собрания Франции, вице- председатель группы дружбы <Франция-Арцах> Франсуа Пупони поддержал заявление Совета армянских организаций Франции (CCAF) в связи с атакой на Культурный центр Армянской церкви в Марселе.

"Вчера подвергся атаке Культурный центр Армянской церкви в Марселе. В центре в это время проходили занятия по фортепиано. К счастью никто не пострадал. Поддерживаю заявление CCAF. И спустя 105 лет после совершения геноцида армян, ненависть к ним не угасает. Поддерживаю братьев армян", - написал депутат на своей странице в Фейсбук, поделившись заявлением Совета армянских организаций.

CCAF в своем заявлении выразил глубочайшую озабоченность в связи с обстрелом культурного центра Св. Саака и Месропа, расположенного на территории Армянской церкви в Марселе.

"Это здание, в котором также находится штаб-квартира CCAF South, было логистическим центром для оказания гуманитарной помощи Армении и Нагорно-Карабахской Республике во время турецко- азербайджанской этнической чистки, начатой 27 сентября 2020 года. CCAF также констатирует, что обстрел здания проходит на фоне насилия, организованного турецким государством против армян в различных странах, и особенно во Франции.

В дополнение к определенному количеству осквернений, в том числе статуи Комитаса в конце августа в Париже и мемориала геноцида в Десине 4 ноября, французы армянского происхождения стали мишенью настоящих облав на улицах города. Причастная к этим действиям ультранационалистическая турецкая группировка "Серые волки" была распущена после этих событий", - подчеркнули в организации, проинформировав, что обратились в соответствующие правоохранительные структуры для нахождения виновников атаки и привлечениях их к ответственности.

При этом в CCAF призвали Министерство внутренних дел Франции проявлять повышенную бдительность в отношении зданий, в которых проводятся религиозные или культурные мероприятия армян, и в частности, школ. В организации также вновь призвали к осознанию властями той смертельной опасности, которую представляет экспорт пропагандируемой турецким государством армянофобии, и в первую очередь отрицание геноцида армян, которое до сих пор остается безнаказанным.

Ранее по факту нападения на центр обеспокоенность выразило посольство Армении во Франции. Неизвестные обстреляли культурный центр "Святого Саака и Святого Месропа" в Марселе. Инцидент произошел 24 января около 18:40.

Полиция посетила и изучила место происшествия. Пуля пробила окно на втором этаже, где шел урок фортепиано. Пострадавших нет. В связи с инцидентом руководство центра подало жалобу в полицию. Стоит отметить, что в центре обучается более 250 детей.