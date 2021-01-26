Вторник, 26 Января 2021 12:44

АрмИнфо.Глава парламентской комиссии по внешним связям, депутат от фракции <Мой шаг> Рубен Рубинян выступил в ПАСЕ. Депутат, на своей странице в соцсети Facebook отметил, что его выступление было ответом на заявление депутатов из Азербайджана.

В своем выступлении, Рубинян, в частности, заявил: <Мой азербайджанский коллега Самед Сеидов говорил о необходимости укрепления атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией после последней войны. В прошлом месяце в Азербайджане была выпущена в оборот официальная марка, на которой изображен мужчина в защитном костюме, который дезинфицирует ту часть карты, на которой расположен Нагорный Карабах, он, безусловно, дезинфицирует эту часть от армян.

Так ли представляют себе власти Азербайджана укрепление атмосферы доверия? Если так, то это очень странно, потому что я не думаю, что в истории человечества был пример, когда нацистская идеология укрепляла бы атмосферу доверия.

Другой важный вопрос, конечно же, это вопрос военнопленных. Согласно заявлению о прекращении огня, все военнопленные и другие пленные граждане должны быть немедленно освобождены в соответствии с принципом <все для всех>. К сожалению, этого не произошло, потому что Азербайджан отказывается завершить этот процесс. Более того, после прекращения огня азербайджанская сторона осуществила другие нападения на два села, в результате которых, были взяты в плен другие военнопленные, против которых Азербайджан начал преступную деятельность, объявив их <преступниками> и <террористами>. Не думаю, что это шаг к укреплению доверия.

20 лет назад Армения и Азербайджан стали членами Совета Европы. Я знаю, что за эти 20 лет многие из вас устали от продолжающихся в этом зале армяно-азербайджанских споров. В результате многие из вас неохотно говорили о проблеме, многие из вас, к сожалению, считали возможным проявить сбалансированный подход. Но сегодня я попрошу вас быть предвзятым. Предвзятость должна быть не в пользу Армении, а в пользу человечества, в пользу мира и прав человека, в пользу отказа от нацистской идеологии. Я призываю вас осудить возмутительные действия и выражения, используемые азербайджанскими властями. Я прошу вас призвать власти Азербайджана к немедленному освобождению армянских военнопленных, поскольку этим людям просто угрожает опасность быть убитыми>.