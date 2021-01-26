Вторник, 26 Января 2021 12:43

АрмИнфо. Приказом министра образования, науки, культуры и спорта Армении 17 участников XVII Международной Жаутыковской олимпиады, проводимой с 8 по 15 января в Алмате, будут получать именные стипендии в течение года.

В частности, 10 учащимся, ставшим обладателями диплома первой степени присуждена стипендия в размере 15 тыс. драмов в месяц, 2 учащимся второй степени - 10 000 драмов, и 5-и третьей степени - 7 500 драмов. Отметим, что Международная Жаутыковская олимпиада - это ежегодное соревнование для учащихся 10-11 классов по информатике, физике и математике, проводимая с 2005 года на базе Республиканской физико-математической школы Казахстана. В олимпиаде принимают участие команды из разных стран.