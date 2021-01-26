Вторник, 26 Января 2021 12:41

АрмИнфо. Посольство России в Армении информирует о внесении изменений в работу консульского отдела дипмиссии.

Так, в сообщении посольства России в Армении, в частности говорится: "С 3 февраля 2021 года будет открыта возможность в обычном порядке записаться на прием через электронную очередь. Соответствующие ссылки для записи размещены в разделе <Консульские вопросы> Интернет-сайта Посольства России в Армении.

Консульский прием будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологической безопасности. Посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию".