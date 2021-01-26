Вторник, 26 Января 2021 12:10

АрмИнфо. Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Министр, в частности, заметил: <Не секрет, что одной из главных проблем пенитенциарной системы в последние годы стал рост смертности.

Благодаря эффективной работе ГНКО <Центр уголовно-исполнительной медицины> и тесному сотрудничеству с Пенитенциарной службой в 2020 году мы зафиксировали положительный прогресс в этом направлении.

В частности, даже при наличии рисков COVID-19 количество смертей

значительно снизилось по сравнению с предыдущими годами ? В 2020 году

было зарегистрировано 5 смертей, а в 2019 году - 21 смерть. Обращаем

ваше внимание, что случаев смерти от COVID-19 среди задержанных не

зарегистрировано.

Еще одним фактором эффективной оценки работы ГНКО является исключение задержек при организации медицинской помощи. Если в предыдущие годы на оказание гарантированной государством бесплатной медицинской помощи уходили недели, то теперь этот процесс организован всего за один день, что позволяет заключенным беспрепятственно осуществлять свое право на медицинское обслуживание.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи в 2020 году профильное обучение прошли 71 сотрудник ГНКО, то есть приблизительно 45% сотрудников. Шаги по обеспечению высокого качества медицинского обслуживания в пенитенциарных учреждениях будет носить постоянный характер>.