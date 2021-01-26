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АрмИнфо. Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.
Министр, в частности, заметил: <Не секрет, что одной из главных проблем пенитенциарной системы в последние годы стал рост смертности.
Благодаря эффективной работе ГНКО <Центр уголовно-исполнительной медицины> и тесному сотрудничеству с Пенитенциарной службой в 2020 году мы зафиксировали положительный прогресс в этом направлении.
В частности, даже при наличии рисков COVID-19 количество смертей
значительно снизилось по сравнению с предыдущими годами ? В 2020 году
было зарегистрировано 5 смертей, а в 2019 году - 21 смерть. Обращаем
ваше внимание, что случаев смерти от COVID-19 среди задержанных не
зарегистрировано.
Еще одним фактором эффективной оценки работы ГНКО является исключение задержек при организации медицинской помощи. Если в предыдущие годы на оказание гарантированной государством бесплатной медицинской помощи уходили недели, то теперь этот процесс организован всего за один день, что позволяет заключенным беспрепятственно осуществлять свое право на медицинское обслуживание.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи в 2020 году профильное обучение прошли 71 сотрудник ГНКО, то есть приблизительно 45% сотрудников. Шаги по обеспечению высокого качества медицинского обслуживания в пенитенциарных учреждениях будет носить постоянный характер>.
|Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
|Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
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|Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
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|АСАЛА будет пересматривать свою линию в рамках "тактической паузы", разрабатывая новую стратегию разумных действий
|Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе
|Прогноз: Наемники-террористы ввергнут Южный Кавказ в нескончаемую нестабильность
|Андриас Гукасян: Внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусом
|Никол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемы
|Офис омбудсмена Арцаха: Азербайджан может уничтожить армянское культурное и историческое наследие
|Французский депутат о нападении на армянский культурный центр: И спустя 105 лет после геноцида армян ненависть к ним не угасает
|Президент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Арцаха
|Рубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитыми
|Минобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиады
|Консульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельности
|Омбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичным
|В Карабахе обнаружены тела еще четырех погибших военнослужащих
|Министр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза
|За минувшие сутки в Армении выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом
|Карабахский вопрос будет в повестке переговоров Боррель-Лавров в Москве
|МЧС Армении представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней
|МЧС Армении сообщает о закрытых дорогах
|Посольство Армении во Франции выразило озабоченность в связи с нападением на культурный центр <Святого Саака и Святого Месропа> в Марселе
|СМИ: В Москве состоится первая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России
|Генсек ПАСЕ: Совет Европы ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном об оказании постконфликтной помощи в целях обеспечения соблюдения прав человека
|Глава МИД РА выступил с видеообращением по случаю 20-летия членства Армении в Совете Европы
|АрмИнфо считает провокацией ссылки азербайджанкого агентства Туран на несуществующую информацию
|Глава МИД Армении переговорил с руководителем ЮНЕСКО
|Первый президент Армении встретился с послом России
|В Армению прибыла делегация ВС РФ
|В Минздраве ждут помощи от Франции
|Сейран Оганян: Следовало отложить в сторону все противоречия, и не игнорировать опыт людей, которые 30 лет вели переговоры по арцахскому вопросу
|Политик: Арцахскими беженцами заняты российские миротворцы, тогда как власть пытается спасти лицо
|МИД Армении: По факту нападения на армянские фуры МВД Грузии возбудило уголовное дело
|Экс-губернатор Сюника вызван на допрос, адвокаты уверяют: против их подзащитного осуществляется политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться выгодными условиями оформления кредита под залог золотых изделий
|Зариф: Приветствуем инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
|Эдмон Марукян: Мы начали сессию ПАСЕ с международного давления на Баку по вопросу освобождения армянских военнопленных
|Арман Абовян: Ни один из вопросов общественности и оппозиции не находит ответа
|Арпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозиции
|В МИД России представили повестку визита Зарифа в Москву - в центре внимания ситуация в Карабахе
|Хендрик Дамс переизбран главой ПАСЕ
|В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>
|ГСЧС и Полиция Карабаха будут объединены в единую структуру - МВД республики
|Чиновник: Требование о наличии в классах школ Армении не более 20 учеников может быть отменено
|Армен Ашотян: В течение двух с половиной лет Пашинян сознательно разрушал переговорный процесс
|Эксперт: Восстановление переговоров в минском формате - важнейшая задача Еревана
|Замминистра: В Армении будет внедрен новый порядок ведения информационной системы в сфере образования
|Аналитик: Списывать со счетов Минскую группу Москва не собирается
|Замминистра: В условиях COVID-19 одной из главных проблем системы образования является вопрос о ее финансировании
|Читать больше
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