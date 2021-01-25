Понедельник, 25 Января 2021 21:45

АрмИнфо. 20 лет назад, в этот день, Республика Армения стала полноправным членом Совета Европы - самой ценной организации, определяющей стандарты демократии на европейском континенте.

Об этом говорится в видеобращении главы МИД РА Ара Айвазяна по случаю 20-летия членства страны в Совете Европы. В нем говорится: Присоединившись к Совету Европы, Армения стала частью семьи европейских государств, с которыми мы разделяем общую историю, ценности и идеи, а также видение будущей Европы, в которой основные права и свободы защищены без дискриминации.

Армения признает и ценит вклад этой уникальной организации, которая на протяжении более 70 лет своего существования оставалась главным защитником прав человека и демократии в Европе.

Два десятилетия членства Армении в Совете Европы были периодом активного участия и искреннего сотрудничества. За этот период Армения присоединилась примерно к 70 конвенциям и частичным соглашениям, наведя прочные правовые мосты с организацией и ее государствами­членами. В 2013 году Армения приняла председательство в Комитете министров Совета Европы на 6 месяцев, направляя общие усилия, направленные на демократические процессы. Процесс демократических реформ остается ключевым направлением сотрудничества Армения - Совет Европы, организация с ее ценным экспертным потенциалом стала надежным партнером Армении в этой области. Совет Европы, эксперты организации, специализированные наблюдательные органы, такие как Венецианская комиссия, внесли значительный вклад в наши усилия по построению справедливого демократического общества, а также по поддержанию принципа верховенства закона.

Армения по-прежнему привержена своим обязательствам при вступлении в Совет Европы, включая мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Недавняя война в Арцахе оказала разрушительное воздействие на основные права и жизнь местного населения. Мы верим, что Совет Европы примет эти вызовы и предпримет шаги в рамках своего мандата для защиты прав, свобод и достоинства всех людей, живущих в зонах конфликта, включая Арцах.

Пользуясь случаем - 20-летия нашего членства - я хотел бы подтвердить приверженность Армении принципам и целям, принятым Советом Европы.