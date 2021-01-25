Понедельник, 25 Января 2021 20:29

АрмИнфо. 25 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай (Audrey Azoulay).

Собеседники еще раз затронули вопросы сохранения армянского исторического и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта, обсудив в этом контексте перспективы сотрудничества Армении с ЮНЕСКО.

Министр Айвазян отметил, что армянские историко-культурные памятники являются неотъемлемой частью богатого наследия региона, ожидая активного участия ЮНЕСКО в их охране.

Министр Айвазян подчеркнул необходимость принятия мер по их сохранению на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, что особенно важно на фоне шагов, предпринятых для преднамеренного уничтожения армянского исторического наследия и фальсификации исторических фактов.

Приветствуя решение направить от имени ЮНЕСКО ознакомительную миссию в регион, министр иностранных дел Армении подчеркнул универсальную важность армянского культурного наследия Арцаха, посчитав неприемлемой политизацию вопроса об их защите и практику азербайджанской стороны по созданию искусственных препятствий в этом процессе.