Понедельник, 25 Января 2021 20:26

АрмИнфо. Сегодня первый Президент Армении Леон Тер-Петросян принял у себя дома Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили в пресс-службе Тер-Петросяна, в ходе беседы, продолжавшейся около полутора часов, был затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в контексте армяно- российских отношений, в том числе насущная необходимость возвращения военнопленных, содержащихся в Азербайджане.