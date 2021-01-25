Понедельник, 25 Января 2021 20:25

АрмИнфо. Сегодня в Армению прибыла делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Сергеем Истраковым. Делегация прибыла для участия в штабных переговорах по всем направлениям армяно-российского двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства РА.

В тот же день главу делегации принял министр обороны РА Вагаршак Арутюнян. Сергей Истраков встретился также с начальником Генштаба Вооруженных сил РА генерал-полковником Оником Гаспаряном.

В ходе встреч были обозначены объем и направления предстоящих работ.