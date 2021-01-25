Понедельник, 25 Января 2021 20:00

АрмИнфо. В Министерстве здравоохранения Армении обсудили возможные направления финансового содействия со стороны Франции. Об этом было стало известно по итогам встречи министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Джонотаном Лакотом и главой офиса Французского агентства развития (ФАР) в Южном Кавказе Рафаелем Жозаном.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Анаит Аванесян представила гостям те нужды министерства здравоохранения и направления, для развития которых необходима финансовая помощь. В частности, в этой связи она указала на необходимость восстановительных работ в Национальном центре инфекционных заболеваний и Наццентре охраны психического здоровья, реализацию программ, направленных на снижение материнской смертности, модернизацию Службы крови, улучшение услуг реабилитационной медицинской помощи и др.

Министр подчеркнула, что в 2019 году с целью развития сферы здравоохранения стартовало множество программ, однако в условиях пандемии коронавируса некоторые из них так и остались незавершенными. В свою очередь, Посол Джонатан Лакот выразил надежду, что по указанным направлениям странам удастся эффективно сотрудничать, а работы по содействию улучшения сферы здравоохранения будут нести продолжительный характер.