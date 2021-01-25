Понедельник, 25 Января 2021 18:30

АрмИнфо. В условиях происходящей сейчас в Армении внутриполитической борьбы вопрос беженцев из Арцаха выпал из общественно-политической повестки. Как итог, государство и основные политически силы сегодня практически не обращают на него внимания, тогда как у арцахцев очень много серьезных проблем. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель партии "Во имя социальной справедливости" Арман Гукасян.

Среди основных он отметил проблему с проживанием, пропитанием. "Большинство находящихся в Армении беженцев из Арцаха проживало во время войны в пансионатах и гостиницах, однако оттуда их начинают выселять без предоставления нового места для проживания. Но самая главная проблема - это отсутствие у них официального статуса. Мы говорим "беженцы", но официально они таковыми не признаны. И из-за того, что у большинства из них армянские паспорта, вряд ли они этот статус получат. Поэтому они не могут претендовать на дополнительную материальную помощь от властей Армении, либо не могут получить разрешение на проживание в США или странах Евросоюза",- отметил Гукасян.

Кроме того, напомнил он, многие из них обременены банковскими кредитами, которые не в состоянии выплачивать по причине утраты собственности и источников дохода. Также Гукасян указал на вопиющее явление. Известно, что правительство выделило беженцам, которые смогли пройти все бюрократические препоны, финансовую помощь в размере 68 тысяч драмов. Однако оказалось, что те "счастливчики", которые получают пенсию, из этих 68 тысяч им урезали пенсию и в итоге многие получили всего лишь несколько тысяч драмов - вот все, что осталось от госпомощи. "Это просто абсурдная ситуация, когда, с одной стороны, государство вроде оказывает поддержку, но получается, что никакой поддержки-то и нет", - подчеркнул он.

Арман Гукасян особо подчеркнул гуманитарную деятельность российских миротворцев, которые, по его словам, заняты тем, чем в действительности должно было быть занято правительство Армении:

"Благодаря содействию российских миротворцев уже около 50 тысяч беженцев смогли вернуться в Арцах. Также ими оказывается медицинская

помощь местным жителям, осуществляется доставка гуманитарной помощи, решаются вопросы с отоплением, с проживанием. То есть все то, что должно было решать армянское правительство. А оно занимается искусственной повесткой, например, назначением послов. Возникает вопрос - о каком назначении посла идет речь, если ты не можешь обеспечить права собственных граждан, как после этого ты можешь быть представлен в другой стране?",- сказал Гукасян, добавив, что подобные искусственные повестки преследуют одну цель - спасти лицо нынешних властей.

Лидер партии также отметил, что многочисленные неравнодушные граждане, общественные организации в Армении протянули руку помощи беженцам, волонтеры помогают им всем возможным. Но этого недостаточно, поэтому он призвал государственные органы , общественные организации и политические силы присоединиться к этому процессу и оказывать посильную помощь. Пока, резюмировал Гукасян, государство наконец-то возьмет ответственность за этих людей, потерявших все, на себя и займется делом.