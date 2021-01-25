Понедельник, 25 Января 2021 18:21

АрмИнфо. Сегодня, после полуночи, недалеко от грузинского поселка Квемо Поничала неизвестные люди забросали камнями армянские грузовики, разбили лобовые и боковые стекла некоторых грузовиков, а затем скрылись с места происшествия. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи сообщениями о том, что более трех десятков армянских грузовиков подверглись нападению в грузинском Марнеули.

В МИД Армении подчеркнули, что после инцидента, армянские грузовики в сопровождении патрульной полиции Грузии достигли грузино-армянской границы и пересекли ее.

<В связи с этим инцидентом МВД Грузии возбудило уголовное дело.

Посольство Республики Армения в Грузии находится в постоянном контакте с соответствующими грузинскими структурами, в то же время активно работая над привлечением виновных к ответственности в рамках закона, чтобы предотвратить повторение подобных случаев>, - подчеркнули в МИД Армении.

Ранее, в СМИ была растиражирована информации о том, что вчера после полуночи в Марнеуле турки напали на колонну армянских грузовых машин, разгромив более 30 из них. Стоит заметить, что уже второй случай нападения противника на армянские грузовые автомобили за последний месяц.

На данный инцидент отреагировала и армянский депутат Тагуи Товмасян.

<Армянские водители грузовых машин столкнулись с проблемами в преимущественно населенном азербайджанцами городе Марнеули>, - написала своей странице в Facebook написала депутат Национального Собрания Армении Тагуи Товмсян.

В связи с тревогами армянских грузоперевозчиков депутат обратилась к министру иностранных дел РА Ара Айвазяну. "Судя по всему, проживающие в Марнеули, азербайджанцы забрасывали камнями автомобили с армянскими номерами, в некоторых из них разбиты стекла и, тем самым, по словам водителей, появились препятствия для их передвижения. Речь идет о десятке грузовиков. Я попросила министра скорейшего решения вопроса, чтобы автомобили с армянскими номерами могли безопасно прибыть в Армению. Будем надеяться, что власти Грузии не оставят безнаказанным это преступление",- написала депутат.