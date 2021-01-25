Понедельник, 25 Января 2021 17:09

АрмИнфо. Положительной стороной введения административной юстиции является то, что она содействует притоку иностранных инвесторов. Об этом сообщил судья Верховного суда РК Аслан Тукиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Мы все время боремся за инвестиционную привлекательность. Инвестиционная привлекательность, вход инвесторов в ту или иную национальную юрисдикцию предопределены наличием в этой юрисдикции административной юстиции. Если вы обратитесь в международную практику, вы увидите, что если административная юстиции работает так, как она должна работать, инвесторы чувствуют себя более защищенно и легче идут в эту юрисдикцию со своими инвестициями. Поэтому еще одной положительной стороной введения административной юстиции является то, что она содействует притоку иностранных инвесторов», - пояснил Аслан Тукиев на брифинге в СЦК.

Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года.

Проект кодекса предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.

По словам судьи Верховного суда РК Аслана Тукиева, Кодекс призван регулировать публично-правовые споры, связанные со случаями, когда физическое или юридическое лицо несогласно с тем или иным решением государственного органа или иной организации, которая так или иначе через нормативно-правовые акты наделены властными полномочиями.



