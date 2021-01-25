Понедельник, 25 Января 2021 17:06

АрмИнфо. Экс-губернатор Сюника Ваге Акопян 29 нваря приглашен в областное следственное управление Сюника. Об этом в заявлении сообщили адвокаты Акопяна Эрик Алексанян и Жирайр Карагезян.

Адвокаты отметили, что Акопян приглашен на допрос в качестве свидетеля. По словам защитников, в последнее время участились случаи, когда органы, осуществляющие уголовное преследование, вызывают на допрос лиц в качестве свидетелям, а затем задерживают, тем самым переквалифицируя его в подозреваемого.

<Нам не сообщили, по какому именно уголовному делу Ваге Акопяна приглашают на допрос. Но этого уже более чем достаточно, чтобы констатировать, что начатый процесс весьма далек от правовой сферы. Несколько дней назад мы уже сообщали, что правоохранительные органы получили задания начать <правовой> процесс против Ваге Акопяна и лишить его свободы. Наши слова нашли подтверждение, и арест Акопяна находится в повестке дня. Иначе никак не охарактеризовать тот факт, что его вызывают на допрос.

Мы считаем, что против Акопяна осуществляется политическое преследование. Недавно Ваге Акопян выступал с резкой критикой в отношении властей Армении. Критика была резкой, но объективной и поднимала основные проблемы, стоящие перед страной. Эти проблемы носят не только экономический и социальный характер, они гораздо глубже>,- заметили адвокаты.