|Глава МИД РА выступил с видеообращением по случаю 20-летия членства Армении в Совете Европы
|АрмИнфо считает провокацией ссылки азербайджанкого агентства Туран на несуществующую информацию
|Глава МИД Армении переговорил с руководителем ЮНЕСКО
|Первый президент Армении встретился с послом России
|В Армению прибыла делегация ВС РФ
|В Минздраве ждут помощи от Франции
|Сейран Оганян: Следовало отложить в сторону все противоречия, и не игнорировать опыт людей, которые 30 лет вели переговоры по арцахскому вопросу
|Политик: Арцахскими беженцами заняты российские миротворцы, тогда как власть пытается спасти лицо
|МИД Армении: По факту нападения на армянские фуры МВД Грузии возбудило уголовное дело
|Экс-губернатор Сюника вызван на допрос, адвокаты уверяют: против их подзащитного осуществляется политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться выгодными условиями оформления кредита под залог золотых изделий
|Зариф: Приветствуем инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
|Эдмон Марукян: Мы начали сессию ПАСЕ с международного давления на Баку по вопросу освобождения армянских военнопленных
|Арман Абовян: Ни один из вопросов общественности и оппозиции не находит ответа
|Арпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозиции
|В МИД России представили повестку визита Зарифа в Москву - в центре внимания ситуация в Карабахе
|Хендрик Дамс переизбран главой ПАСЕ
|В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>
|ГСЧС и Полиция Карабаха будут объединены в единую структуру - МВД республики
|Чиновник: Требование о наличии в классах школ Армении не более 20 учеников может быть отменено
|Армен Ашотян: В течение двух с половиной лет Пашинян сознательно разрушал переговорный процесс
|Эксперт: Восстановление переговоров в минском формате - важнейшая задача Еревана
|Замминистра: В Армении будет внедрен новый порядок ведения информационной системы в сфере образования
|Аналитик: Списывать со счетов Минскую группу Москва не собирается
|Замминистра: В условиях COVID-19 одной из главных проблем системы образования является вопрос о ее финансировании
|Депутат: Непонятна логика, почему послом Армении в США могут назначить женщину, которая всего лишь неплохо владеет английским
|При Минобороны создана комиссия по обсуждению жалоб и обращений в связи с проходящим зимним призывом
|Микаел Мелкумян осудил руководство страны за провал в борьбе с коронавирусом
|Наира Зограбян: Следует понять, почему на пике пандемии коронавируса люди умирали в своих домах
|Эксперт: В условиях текущей заболоченности армяно-американских отношений назначение Макунц послом в США неправильно
|Омбудсмен Армении публикует новые свидетельства о закоренелости в Азербайджане армянофобии и вражды
|Температура воздуха в Армении на текущей неделе повысится на 13-15 градусов
|КПП "Ларс" открылся, здесь скопилось более 1 тыс автомобилей
|Мариинский театр записывает симфонии Бетховена в исполнении Национального филармонического оркестра Армении
|За минувшие сутки в Армении выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
|ГСЧС Арцаха: В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще двух гражданских лиц
|МЧС сообщает о закрытых дорогах в Армении
|Андреа Викторин: ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства.
|За сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан, превысило количество зараженных
|Начальник Генштаба ВС Армении встретился с главой дипмиссии США
|Рафаэль Жозан: Франция заинтерсована и готова оказать содействие Армении в преодолении вызовов, связанных с изменением климата
|Поставит ли российская авиация в Армении индийские радиолокационные станции?
|Пенсионеры - на старт! В Армении пройдут республиканские спортивные игры для людей старшей 63 лет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 25 января
|Рубен Рубинян уверяет - слова премьер-министра о Шуши были неправильно поняты
|Премьер-министр принял новоназначенного посла Беларуси
|Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете
|Тигран Авинян: Процесс протезирования военнослужащих должен проходить на самом высоком уровне
|Стала известна повестка визита главы МИД Ирана в Баку
|Тагуи Товмасян: Арцах находится в блокаде, это недопустимо
|В Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Арменией, но при условии
|Глава МЧС Армении и посол Беларуси обсудили возможности сотрудничества в сфере ЧС
|Армянский министр и Посол России в Армении подвели итоги выполнения работ в рамках модернизации Армянской АЭС в 2020 году
|Фракция <Мой шаг> раскритиковала оппозицию за отказ участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
|В ОДКБ согласовали политическое заявление о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения
|Гагик Джангирян: Повышение заработной платы судьям не решит вопроса их независимости
|Гагик Джангирян против идеи создания Верховного суда
|Полный бойкот оппозиции: ППА как и ПА не примет участия в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
|Артак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программ
|Президент Карабаха: Паргев Мартиросян стал символом армянского народа, борющегося за свободную и мирную жизнь
|Читать больше
АрмИнфо. Экс-губернатор Сюника Ваге Акопян 29 нваря приглашен в областное следственное управление Сюника. Об этом в заявлении сообщили адвокаты Акопяна Эрик Алексанян и Жирайр Карагезян.
Адвокаты отметили, что Акопян приглашен на допрос в качестве свидетеля. По словам защитников, в последнее время участились случаи, когда органы, осуществляющие уголовное преследование, вызывают на допрос лиц в качестве свидетелям, а затем задерживают, тем самым переквалифицируя его в подозреваемого.
<Нам не сообщили, по какому именно уголовному делу Ваге Акопяна приглашают на допрос. Но этого уже более чем достаточно, чтобы констатировать, что начатый процесс весьма далек от правовой сферы. Несколько дней назад мы уже сообщали, что правоохранительные органы получили задания начать <правовой> процесс против Ваге Акопяна и лишить его свободы. Наши слова нашли подтверждение, и арест Акопяна находится в повестке дня. Иначе никак не охарактеризовать тот факт, что его вызывают на допрос.
Мы считаем, что против Акопяна осуществляется политическое преследование. Недавно Ваге Акопян выступал с резкой критикой в отношении властей Армении. Критика была резкой, но объективной и поднимала основные проблемы, стоящие перед страной. Эти проблемы носят не только экономический и социальный характер, они гораздо глубже>,- заметили адвокаты.
|Глава МИД РА выступил с видеообращением по случаю 20-летия членства Армении в Совете Европы
|АрмИнфо считает провокацией ссылки азербайджанкого агентства Туран на несуществующую информацию
|Глава МИД Армении переговорил с руководителем ЮНЕСКО
|Первый президент Армении встретился с послом России
|В Армению прибыла делегация ВС РФ
|В Минздраве ждут помощи от Франции
|Сейран Оганян: Следовало отложить в сторону все противоречия, и не игнорировать опыт людей, которые 30 лет вели переговоры по арцахскому вопросу
|Политик: Арцахскими беженцами заняты российские миротворцы, тогда как власть пытается спасти лицо
|МИД Армении: По факту нападения на армянские фуры МВД Грузии возбудило уголовное дело
|Экс-губернатор Сюника вызван на допрос, адвокаты уверяют: против их подзащитного осуществляется политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться выгодными условиями оформления кредита под залог золотых изделий
|Зариф: Приветствуем инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
|Эдмон Марукян: Мы начали сессию ПАСЕ с международного давления на Баку по вопросу освобождения армянских военнопленных
|Арман Абовян: Ни один из вопросов общественности и оппозиции не находит ответа
|Арпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозиции
|В МИД России представили повестку визита Зарифа в Москву - в центре внимания ситуация в Карабахе
|Хендрик Дамс переизбран главой ПАСЕ
|В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>
|ГСЧС и Полиция Карабаха будут объединены в единую структуру - МВД республики
|Чиновник: Требование о наличии в классах школ Армении не более 20 учеников может быть отменено
|Армен Ашотян: В течение двух с половиной лет Пашинян сознательно разрушал переговорный процесс
|Эксперт: Восстановление переговоров в минском формате - важнейшая задача Еревана
|Замминистра: В Армении будет внедрен новый порядок ведения информационной системы в сфере образования
|Аналитик: Списывать со счетов Минскую группу Москва не собирается
|Замминистра: В условиях COVID-19 одной из главных проблем системы образования является вопрос о ее финансировании
|Депутат: Непонятна логика, почему послом Армении в США могут назначить женщину, которая всего лишь неплохо владеет английским
|При Минобороны создана комиссия по обсуждению жалоб и обращений в связи с проходящим зимним призывом
|Микаел Мелкумян осудил руководство страны за провал в борьбе с коронавирусом
|Наира Зограбян: Следует понять, почему на пике пандемии коронавируса люди умирали в своих домах
|Эксперт: В условиях текущей заболоченности армяно-американских отношений назначение Макунц послом в США неправильно
|Омбудсмен Армении публикует новые свидетельства о закоренелости в Азербайджане армянофобии и вражды
|Температура воздуха в Армении на текущей неделе повысится на 13-15 градусов
|КПП "Ларс" открылся, здесь скопилось более 1 тыс автомобилей
|Мариинский театр записывает симфонии Бетховена в исполнении Национального филармонического оркестра Армении
|За минувшие сутки в Армении выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
|ГСЧС Арцаха: В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще двух гражданских лиц
|МЧС сообщает о закрытых дорогах в Армении
|Андреа Викторин: ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства.
|За сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан, превысило количество зараженных
|Начальник Генштаба ВС Армении встретился с главой дипмиссии США
|Рафаэль Жозан: Франция заинтерсована и готова оказать содействие Армении в преодолении вызовов, связанных с изменением климата
|Поставит ли российская авиация в Армении индийские радиолокационные станции?
|Пенсионеры - на старт! В Армении пройдут республиканские спортивные игры для людей старшей 63 лет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 25 января
|Рубен Рубинян уверяет - слова премьер-министра о Шуши были неправильно поняты
|Премьер-министр принял новоназначенного посла Беларуси
|Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете
|Тигран Авинян: Процесс протезирования военнослужащих должен проходить на самом высоком уровне
|Стала известна повестка визита главы МИД Ирана в Баку
|Тагуи Товмасян: Арцах находится в блокаде, это недопустимо
|В Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Арменией, но при условии
|Глава МЧС Армении и посол Беларуси обсудили возможности сотрудничества в сфере ЧС
|Армянский министр и Посол России в Армении подвели итоги выполнения работ в рамках модернизации Армянской АЭС в 2020 году
|Фракция <Мой шаг> раскритиковала оппозицию за отказ участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
|В ОДКБ согласовали политическое заявление о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения
|Гагик Джангирян: Повышение заработной платы судьям не решит вопроса их независимости
|Гагик Джангирян против идеи создания Верховного суда
|Полный бойкот оппозиции: ППА как и ПА не примет участия в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
|Артак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программ
|Президент Карабаха: Паргев Мартиросян стал символом армянского народа, борющегося за свободную и мирную жизнь
|Читать больше
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
|Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
|Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
|Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
|Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности