АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить кредит под залог золотых изделий с наиболее выгодными условиями.
В Банке кредит под залог золотых изделий можно оформить по следующим условиям:
В рамках кредитов под залог золотых изделий Банк предоставляет клиентам уникальную возможность приобретения стандартизированных золотых слитков в кредит, путем оформления их в качестве залога непосредственно в момент покупки.
При оформлении кредита под залог золота клиентам предоставляются следующие преимущества:
- решение о предоставлении кредита принимается в течение считанных минут,
- оформление кредита происходит на месте в течение нескольких минут,
- для получения кредита необходимо предоставить минимальный пакет документов - документ, удостоверяющий личность и номер общественных услуг (социальная карта),
- в случае необходимости Банк может предоставить средства для рефинансирования действующего кредита клиента в другом банке и оформления в Банке ВТБ (Армения) нового кредита по более выгодным условиям.
Также Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться услугой выкупа ломбардных кредитов из других банков и кредитных организаций с возможностью получения суммы на 30% больше от оценочной стоимости залога.
Клиентам- заемщикам кредитов под залог золотых изделий Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность периодически увеличивать сумму действующего кредита до 10%.
Более подробную информацию об условиях кредитования в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits/kredit-pod-zalog-zolotykh-izdelii или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.
Банк контролируется ЦБ РА.