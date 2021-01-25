Понедельник, 25 Января 2021 16:53

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить кредит под залог золотых изделий с наиболее выгодными условиями.

В Банке кредит под залог золотых изделий можно оформить по следующим условиям:

годовая номинальная процентная ставка при оформлении кредитов в драмах РА - 1%-13.5% и при оформлении кредитов в долларах США- 1%-9% (эффективная годовая процентная ставка - 10.6%-24%). Потребительский кредит под залог золотых изделий в долларах США выдается в безналичной форме.

сумма кредита- от 30 тыс. драмов РА/100 долларов США до 3 млн. драмов РА или в эквивалентной инвалюте,

кредит выдается в размере до 150% от оцененной стоимости золота,

срок погашения кредита- от 80 дней до 5-и лет, порядок погашения кредита выбирается со стороны клиента.

В рамках кредитов под залог золотых изделий Банк предоставляет клиентам уникальную возможность приобретения стандартизированных золотых слитков в кредит, путем оформления их в качестве залога непосредственно в момент покупки.

При оформлении кредита под залог золота клиентам предоставляются следующие преимущества:

- решение о предоставлении кредита принимается в течение считанных минут,

- оформление кредита происходит на месте в течение нескольких минут,

- для получения кредита необходимо предоставить минимальный пакет документов - документ, удостоверяющий личность и номер общественных услуг (социальная карта),

- в случае необходимости Банк может предоставить средства для рефинансирования действующего кредита клиента в другом банке и оформления в Банке ВТБ (Армения) нового кредита по более выгодным условиям.

Также Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться услугой выкупа ломбардных кредитов из других банков и кредитных организаций с возможностью получения суммы на 30% больше от оценочной стоимости залога.

Клиентам- заемщикам кредитов под залог золотых изделий Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность периодически увеличивать сумму действующего кредита до 10%.

Более подробную информацию об условиях кредитования в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits/kredit-pod-zalog-zolotykh-izdelii или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.