Понедельник, 25 Января 2021 16:38

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян провел небольшую акцию протеста перед началом сессии ПАСЕ. Об этом Марукян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, в руках депутата была табличка с требованием оказать международное давление на Баку по вопросу пленных.

Депутат отметил: <Мы начали сессию ПАСЕ, выразив свой протест и потребовав международного давления на Азербайджан, по вопросу освобождения армянских военнопленных как можно скорее>.