Понедельник, 25 Января 2021 16:36

АрмИнфо. Появилась информация о том, что армянские лоббистские организации в США, без которых невозможен ни один проармянский процесс, уже удивлены слухами о назначении нового посла. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь парламентской фракции <Процветающая Армения> Арман Абовян.

По его словам, правительство продолжает проводить абсурдную политику, и до сих пор ни один из множества вопросов общественности, так и не получил должного объяснения и не получит его.

<Мы пытаемся разобраться в логике руководства страны, выдвигаем различные версии, но все это - ненормальное явление. До Пашиняна никогда не было столь хаотичных и непонятных шагов со стороны власти. Сейчас каждый из нас пытается понять, чего он хочет этим добиться>, - заметил депутат, подчеркнув, что правительство не в состоянии давать объяснения.