Понедельник, 25 Января 2021 14:14

АрмИнфо. Никол Пашинян максимально накалял ситуацию, своими действиями и своей жестокостью он довел армянский народ до войны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

По словам Ашотяна, Никол Пашинян в течение двух с половиной лет сознательно разрушал переговорный процесс, своими действиями фактически приглашая Турцию в регион.

<Никол Пашинян не осудил Турцию в своем послании 24 апреля, он никогда не осуждал Анкару, ни говорил о Турции резких слов, не говорил о геноциде с разных трибун>, - заметил член РПА.

По словам Ашотяна, Никол Пашинян по крайней мере политически - предатель. Так же он заметил, что не только Пашинян, но и спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян, не говорил о геноциде.

<Эти власти делали все целенаправленно, чтобы, к сожалению, нам всем не удалось предотвратить катастрофу, хотя мы кричали об этом. Люди тогда не слушали того, о чем мы все время говорили. В итоге, лишь кровь наших детей заставила народ очнуться>, - подчеркнул Ашотян.