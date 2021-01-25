Понедельник, 25 Января 2021 13:33

АрмИнфо. В условиях COVID-19 одной из главных проблем системы образования является вопрос о ее финансировании. Об этом 25 января на пресс-конференции заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она напомнила, что сегодня, 25 января в мире в третий раз отмечается Международный день образования, который проходит под девизом "Восстановление и оживление образования для поколения COVID-19". Одной из основных проблем в условиях пандемии является вопрос

финансирования системы, особенно при ухудшающейся социально экономической ситуации. Очень важно, продолжила замминистра, чтобы в условиях эпидемии сфера образования продолжала рассматриваться как одна из приоритетных сфер. В этом контексте, отметила Жанна Андреасян, необходимо сохранить объемы финансирования, как минимум, на нынешнем уровне. Тем более, что коронавирус привел к нарушению принципа доступности и справедливости. Из трех учеников один, как правило, выпал из системы образования. Важно провести предметные обсуждения по данному вопросу и определиться с дальнейшей политикой.

В Армении ситуация осложнилась еще и боевыми действиями, в результате которых возникла необходимость обеспечения последовательного учебного процесса для карабахских детей. В настоящее время порядка 70% всех арцахских детей вернулись в места постоянного проживания, где продолжают обучение, однако около 7 тысяч детей все еще находятся в Армении. Все эти факторы, как заметила Жанна Андреасян, наложили свой отпечаток на систему образования, которая сегодня нуждается в действиях по определению дальнейшей политики.

Напомним, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 24 января Международным днем образования в знак признания важной роли образования в обеспечении мира и развития. Третий Международный день образования отмечается 25 января 2021 года под девизом "Восстановление и оживление образования для поколения COVID-19". Глобальные мероприятия в течение Дня образования будут организованы по трем основным сегментам: герои обучения, инновации и финансирование. Они будут организованы в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в Нью-Йорке, Штаб-квартирой ООН, Глобальным партнерством в области образования и Центром междисциплинарных исследований (CRI), а также при участии партнеров Глобальной Коалиции ЮНЕСКО по вопросам образования.