Понедельник, 25 Января 2021 13:14

АрмИнфо. По решению министра обороны РА под эгидой общественного совета при Минобороны создана комиссия по обсуждению жалоб и обращений в связи со стартовавшим зимним призывом на обязательную военную службу. Как сообщает пресс-служба МО РА, председателем комиссии назначен советник министра обороны Гегам Арутюнян.

Заседания совета будут проходить на месте дислокации общественного совета по адресу г. Ереван, ул. Бабаяна 6. Первое заседание пройдет 5 февраля, последующие каждые понедельник и пятницу. Жалобы и обращение можно направлять в общественный совет ежедневном режиме как лично, так и через почту. Заявления должны направляться на имя председателя совета, указав личные данные заявителя и контакты для обратной связи.