Понедельник, 25 Января 2021 13:09

АрмИнфо. У депутатов есть право давать политические оценки того, какой ущерб обществу и государству был нанесен в результате действий и бездействия правительства в ходе борьбы с коронавирусом. Об этом в ходе заседания следственной комиссии по коронавирусу заявил депутат от фракции <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян.

Мелкумян заявил, что необходимо дать четкую оценку всему произошедшему. <Мне ясно одно - проблема в низком качестве системы государственного управления, потому что процессом борьбы с коронавирусом управляло руководство страны. Следовательно, руководство должно было разработать механизмы для предотвращения, управления и смягчения последствий Covid. 13 марта прошлого года было объявлено о локдауне в Армении, но агитационная кампания по референдуму продлилась до 12 марта>, - подчеркнул депутат, отметив, что не понимает, почему митинги проводились до последнего дня.

Также Мелкумян заметил, всем очевидно одно, именно руководство страны провалило борьбу с коронавирусом.