Понедельник, 25 Января 2021 12:47

АрмИнфо. В парламенте стартовало первое заседание следственной комиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

В ходе заседания, депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян отметила, что до сих пор не получила ответов на многие вопросы, связанные с коронавирусом.

<На что были потрачены деньги из фонда по борьбе с коронавирусом? Почему скорая помощь не реагировала? Почему люди умирали у себя дома? Почему бывший министр здравоохранения составил список своих <любимых> медицинских учреждений, где лечили от коронавируса?> - перечислила Зограбян вопросы.

По ее мнению, у комиссии огромная повестка дня, которую следует обсудить и понять, какие упущения были допущены. Ведь по сей день Армения продолжает оставаться одним из лидеров в мире как по смертности, так и по количеству заражения коронавирусом.

В свою очередь, депутат от фракции <Мой шаг> Сурен Григорян заявил, что сомневается в эффективности работы комиссии. Он заметил, что многие члены комиссии уверены в том, что власти Армении провалили борьбу с коронавирусом.

<Депутаты еще до создания комиссии заявляли, что уверены в том, что власти провалили борьбу с коронавирусом. Так какой смысл сейчас что-то расследовать? Более того, если результаты работы комиссии опровергнут их мнения, то им придется приложить усилия, чтобы подтвердить свою точку зрения.

Кроме того, как можно расследовать борьбу с коронавирусом, если пандемия еще в процессе? Борьба с коронавирусом еще не закончилась. Летом, мы были уверены, что преодолели самый сложный этап в этой борьбе, но война в Арцахе смешала все планы. Тогда у нас был зафиксирован рост заболеваний. Поэтому мне кажется, что на данном этапе работа комиссии не будет эффективной>, - подчеркнул Григорян.