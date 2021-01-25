Понедельник, 25 Января 2021 12:09

АрмИнфо Политолог- американист Сурен Саргсян прокомментировал возможное назначение депутата армянского парламента от правящей фракции <Мой шаг> Лилит Макунц послом РА в США. Так, эксперт, коснувшись назначения Макунц послом, призвал трезво оценить сложившуюся ситуацию.

<Послы Армении в Вашингтоне изначально были профессиональными дипломатами. В этом направлении наша кадровая политика всегда была блестящей. <Высокая планка> так сказать - Шугарян, Киракосян, Маргарян, Ованнисян и Нерсесян - грамотные дипломаты, прекрасно представляющие современную американскую реальность и блестяще выполняющие поставленные перед ними задачи>, - отметил Саркисян на своей странице в Фейсбук, напомнив, что было и одно политическое назначение, что также часто практикуется в международных отношениях.

По словам эксперта, назначением политического тяжеловеса на пост посла подчеркивается важность отношений с этим государством и готовность их развивать. <А если принять во внимание тот факт, что премьер Тигран Саркисян еще за год до своего назначения послом, наладил достаточно тесные связи с тогдашним вице-президентом Джо Байденом, картина становится более комплексной. Посыл армянской стороны был правильно воспринят Вашингтоном. Тигран Саркисян был принят президентом Бараком Обамой спустя около двух недель после прибытия в Вашингтон, хотя обычно по протоколу для этого месяцы требуются>, - добавил политолог.

Вместе с тем он выразил недоумение почему, в короткие сроки после революции в Армении посол Ованнисян был отозван из США и на его место был назначен Нерсесян. Назвав нелогичным назначение Ованнисян замглавой МИД, а Нерсесяна послом США, если новая власть хотела продемонстрировать уход прежних, и приход новых с концепцией <новой Армении>.

По словам американиста, есть еще одна проблема, а именно, последние три посла Армении находятся в Вашингтоне не более 2,5 лет. Он добавил, что если в случае с Тиграном Саркисяном это было понятно, поскольку он был назначен главой международной организации, то эпатажные изменения Ованнесяна и Нерсесяна могут оставить в США фривольное впечатление. Саркисян считает, что Нерсисян работает достаточно эффективно и в хорошем темпе, несмотря на зачастую, неадекватные инструкции поступающие из Еревана. <Про Макунц ничего не могу сказать. Однако, она неопытный дипломат, не политик-тяжеловес, и у нее нет необходимого представления об Америке.

Более того, общинный еженедельник недавно написал, что целью последнего визита Макунца в США было сфотографироваться и пропиариться с американским сенатором по связям с общественностью Менендесом, поскольку никакой срочной повестки дня не было. Естественно, это понимают в Вашингтоне, и понимали в офисе Менендеса. В условиях текущей заболоченности армяно-американских х отношений считаю назначение Макунц послом в США неправильным, тем более что у нее нет преимущества перед нынешним послом Нерсесяном. Считаю Нерсисяна эффективным послом (его деятельность всегда находится в центре внимания нашего центра) и считаю, что у него неплохие и теплые отношения с администрацией демократов. Поэтому я думаю, что отъезд Макунца в Вашингтон может иметь другую цель и повестку. По моему убеждению, на данном этапе нет необходимости менять посла в США>, - отметил политолог. Саркисян также считает очевидным тот факт, что как только в Армении сменится власть, Макунц покинет пост - этот день не за горами, а это вновь будет воспринято несерьезно американской стороной. <Армянские лоббисты уже жестко отреагировали на это назначение. Без их поддержки любой посол обречен на провал.

Назначению против и в МИД, буквально почти все, а это вторая предпосылка для провала. Также много негативных сигналов поступает от общины, они считают эту власть предателями. Это третья предпосылка неизбежности неудачи.

Посол Азербайджана в Вашингтоне - тяжеловес, он находится в Вашингтоне 10 лет. Его надо серьезно уравновесить. И Макунц - не противовес, а Нерсисян -является однокурсником азербайджанца. Хорошо знает его и противодействует. Я могу продолжить этот список>, - подытожил эксперт.

Раннее, в СМИ была растиражирована информация о скором назначении Лилит Макунц послом Армении в США. Накануне вечером, Макунц в интервью одному из армянских СМИ подтвердила, что сейчас обсуждается вопрос ее возможного назначения послом в Вашингтон.