Понедельник, 25 Января 2021 11:48

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян публикует новые свидетельства о закоренелости в Азербайджане армянофобии и вражды.

Так, в поступившем в АрмИнфо из офиса Омбудсмена сообщении приводятся выдержи из публикаций азербайджанских реальных пользователей в социальных сетях. Так, к примеру, член союза адвокатов Азербайджана пишет: <Нужно убивать армянских женщин и детей>.

Ниже приводим другие выдержки, собранные Омбудсменом РА:

<Мне не жаль армянских детей. Лучший армянин, это мертвый армянин>;

<Нужно убить выживших армян. Мучайте их перед смертью>;

<Я хочу армян, которых раздели и изнасиловали>;

<Сволочи армяне должны быть убиты и исчезнуть с лица земли, и все те, кто на их стороне, также должны быть убиты>;

<На этой планете не должно остаться место для армян. Я ненавижу их. Все бессовестные армяне должны быть убиты>;

<Я просто влюбился в слова Ильхама Алиева, что мы их прогоняем как собак>;

<Ни одного живого армянина не должно остаться в Карабахе>;

<Публикация опроса родителей своих детей

-Кто наш враг?

-Армения.

-Что мы чувствуем в отношении них?

-Ненависть.

-Поднимите руки и повторяйте: мы вас прогоним из Карабаха как собак.

-Мы прогоним вас их Карабаха как собак>;

<На азербайджано-турецком специально открытом канале в Телеграмме с фотографией обезглавленного армянского военного, проводятся карикатурные опросы, что чувствуют пользователи видя обезглавленного армянского военного>>.

Главный вопрос в том, констатирует Омбудсмен Армении, что анализ этих публикаций свидетельствует: пользователи используют тот же лексикон, что и государственные азербайджанские структуры и культурные деятели.

<Те же слова используют азербайджанские военные, когда пытают армян на видеороликах с бесчеловечным обращением. Детали мониторинга представлены во внеочередном докладе Омбудсменов Армении и Арцаха за сентябрь-ноябрь 2020 года>, - отметил Татоян.