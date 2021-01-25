Понедельник, 25 Января 2021 11:47

АрмИнфо. С 26 по 28 января температура воздуха в Армении постепенно повысится на 13-15 градусов. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, с 25 по 28 января на всей территории республики ожидается погода без осадков, а 29 января прогнозируется выпадение осадков в виде снега. Ночью с 26 января вплоть до 28 января температура воздуха начнет повышаться на 13-15 градусов, а днем - на 5-7 градусов. Ветер северо-западный, с порывами до 5-8 м/с.

В Ереване с 25 по 28 января ожидается погода без осадков. 29 января прогнозируется выпадение снега