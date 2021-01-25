Понедельник, 25 Января 2021 11:46

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что по положению на утро 25 января в Армении есть закрытые автодороги.

В частности, как отмечает источник, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, а перевал Варденяц закрыт только для грузовиков с прицепом. Дорога Горис-Татев Сюникского региона открыта, здесь наблюдается метель. Проводятся работы по очистке и обработке дороги. На автодорогах Апаран-Арагац Арагатцотнского региона, автодорогах Вайоцдзорского и Сюникского регионов местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

По данным, полученным данным из департамента по ЧС МВД Грузии и из Центра управления кризисными ситуациями МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов транспортных средств. Со стороны России на КПП скопилось более 1000 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.