Суббота, 23 Января 2021 13:06

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги. В частности, согласно распространенному сообщению, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты, а Варденяцский перевал закрыт только для грузовиков с прицепом.

На автодорогах Апаран-Арагац Арагатцотнского региона, на участке Сараван -<Зангер>, на автодороге ведущей к городу Джермук, на автодороге Ехегнадзор-Елпин Вайоцдзорского региона и Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины, стороны России есть скопление 760 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок