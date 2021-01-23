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АрмИнфо. ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства. Об этом заявила Посол ЕС в Армении г-жа Андреа Викторин в ходе встречи с министром окружающей среды РА Романосом Петросяном.
Как сообщает пресс-служба природоохранного ведомства, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов и программ двустороннего сотрудничества в сфере окружающей среды.
Министр придал важность тесному сотрудничеству со странами-членами ЕС в вопросе управления окружающей среды. Вместе с тем, Романос Петросян рассказал Послу о серьезных экологических последствиях, возникших в результате войны в Арцахе, что привело к определенным изменениям приоритетов в сфере.
В частности, министр представил 3 основные экологические проблемы Армении, нуждающиеся в скорейшем решении. В этом контексте он назвал восстановление экосистемы озера Севан, системное управление лесами и особо охраняемыми природными территориями, построение правильной модели сбалансированных отношений бизнес- и окружающей среды в особо охраняемых природных территориях.
Госпожа Андреа Виктори выразила уверенность, что Армения, столкнувшаяся одновременно с вызовами войны и последствиями пандемии COVID-19, вскоре сможет выйти на путь восстановления для реализации намеченных программ.
|МЧС сообщает о закрытых дорогах в Армении
|Андреа Викторин: ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства.
|За сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан, превысило количество зараженных
|Начальник Генштаба ВС Армении встретился с главой дипмиссии США
|Рафаэль Жозан: Франция заинтерсована и готова оказать содействие Армении в преодолении вызовов, связанных с изменением климата
|Поставит ли российская авиация в Армении индийские радиолокационные станции?
|Пенсионеры - на старт! В Армении пройдут республиканские спортивные игры для людей старшей 63 лет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 25 января
|Рубен Рубинян уверяет - слова премьер-министра о Шуши были неправильно поняты
|Премьер-министр принял новоназначенного посла Беларуси
|Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете
|Тигран Авинян: Процесс протезирования военнослужащих должен проходить на самом высоком уровне
|Стала известна повестка визита главы МИД Ирана в Баку
|Тагуи Товмасян: Арцах находится в блокаде, это недопустимо
|В Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Арменией, но при условии
|Глава МЧС Армении и посол Беларуси обсудили возможности сотрудничества в сфере ЧС
|Армянский министр и Посол России в Армении подвели итоги выполнения работ в рамках модернизации Армянской АЭС в 2020 году
|Фракция <Мой шаг> раскритиковала оппозицию за отказ участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
|В ОДКБ согласовали политическое заявление о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения
|Гагик Джангирян: Повышение заработной платы судьям не решит вопроса их независимости
|Гагик Джангирян против идеи создания Верховного суда
|Полный бойкот оппозиции: ППА как и ПА не примет участия в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
|Артак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программ
|Президент Карабаха: Паргев Мартиросян стал символом армянского народа, борющегося за свободную и мирную жизнь
|В столице Нагорного Карабаха обнаружено тело бывшего сотрудника службы охраны экс- президента НКР
|Линн Трейси: Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира и стабильности в регионе
|ПА отказалась участвовать в политически мотивированной процедуре избрания членов ВСС
|Ереван: Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией демонстрируют не мирные намерения Анкары и Баку в отношении Еревана
|Новоназначенный посол Беларуси провел встречу с Католикосом всех армян
|Омбудсмен: Процесс определения границ Армении лишен всякой легитимности
|Суд отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от дела
|Гагик Джангирян: Наша главная цель создать независимую судебную систему в Армении
|Со второй половины года обучение в Армении по естественным наукам будет осуществляться в лабораториях
|У здания парламента Армении проходит акция против попыток власти подмять под себя судебную систему
|Президент Армении поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США
|Поисковиками обнаружены тела еще 4 погибших в зоне войны в Карабахе
|На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 820 грузовиков
|Министерство обороны Армении опровергает сообщения о понижении зарплаты своим сотрудникам
|IDBank через публичную оферту размещает долларовые облигации 1-го выпуска 2021
|Премьер Армении и президент Карабаха провели заседание Совета безопасности
|Землетрясение в Нахиджеване ощущалось в Армении
|За минувшие сутки в Армении выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом
|Анонсирована дата визита Зарифа в Ереван
|В Ереване высоко оценили доклад Европарламента, где осуждается дестабилизирующая роль Турции, в том числе и в Карабахе
|ААА: Энтони Блинкен подтвердил предвыборные обязательства президента США о признании Геноцида армян
|Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Европарламент осудил дестабилизирующую деятельность Турции на Южном Кавказе
|Глава МИД России и послы стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС
|Посольство России в Армении вновь подчеркнуло готовность взаимодействовать со СМИ руководствуясь принципами объективной, честной, непредвзятой журналистики
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22 января
|Министры обороны Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении привлек внимание посла Франции на искусственное затягивание Азербайджаном процесса возвращения пленных и военнопленных
|Ардшинбанк внедрил банкоматы с бесконтактным обслуживанием
|ANCA представил приоритеты работы с администрацией Байдена
|В новогодние праздники нерабочими днями в Армении будут признаны всего три дня
|Полиции РА переданы полномочия по предотвращению или устранению незаконного вторжения физлиц на территорию чужой собственности
|Архиепископ Паргев Мартиросян освобожден от должности предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви
|Посольство: Армяне не пострадали при взрыве в центре Мадрида
|В СК убеждены, Георгий Кутоян покончил жизнь самоубийством
|Эдмон Марукян в случае роспуска парламента намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность премьера
|Читать больше
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