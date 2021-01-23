Суббота, 23 Января 2021 13:05

АрмИнфо. ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства. Об этом заявила Посол ЕС в Армении г-жа Андреа Викторин в ходе встречи с министром окружающей среды РА Романосом Петросяном.

Как сообщает пресс-служба природоохранного ведомства, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов и программ двустороннего сотрудничества в сфере окружающей среды.

Министр придал важность тесному сотрудничеству со странами-членами ЕС в вопросе управления окружающей среды. Вместе с тем, Романос Петросян рассказал Послу о серьезных экологических последствиях, возникших в результате войны в Арцахе, что привело к определенным изменениям приоритетов в сфере.

В частности, министр представил 3 основные экологические проблемы Армении, нуждающиеся в скорейшем решении. В этом контексте он назвал восстановление экосистемы озера Севан, системное управление лесами и особо охраняемыми природными территориями, построение правильной модели сбалансированных отношений бизнес- и окружающей среды в особо охраняемых природных территориях.

Госпожа Андреа Виктори выразила уверенность, что Армения, столкнувшаяся одновременно с вызовами войны и последствиями пандемии COVID-19, вскоре сможет выйти на путь восстановления для реализации намеченных программ.