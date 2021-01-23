Суббота, 23 Января 2021 13:03

АрмИнфо.По положению на 11:00 23 января в Армении было проведено 2166 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 198 случаях.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за сутки число выздоровевших составило 276 человек, при этом скончались от коронавируса - 4.

В общей сложности, в Республике было проведено 634 812 тестов на коронавирус, случаи заражения достигли 165 909 (26,1%), выздоровело 154 535 граждан, летальных исходов - 3034.

Согласно источнику, фактическое лечение сегодня получают 7593 пациента