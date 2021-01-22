Пятница, 22 Января 2021 21:32

АрмИнфо. Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-полковник Оник Гаспарян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси и военного атташе США, полковника Скотта Максвелла. Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве РА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в сфере обороны, намечены дальнейшие программы сотрудничества. Были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.