Пятница, 22 Января 2021 18:18

АрмИнфо. Франция заинтерсована и готова оказать содействие Армении в преодолении вызовов, связанных с изменением климата. Об этом заявил директор офиса Французского агентства развития (ФАР) в Южном Кавказе Рафаэль Жозан в ходе встречи с заместителем министра окружающей среды Армении Анной Мазманян. Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи стороны высоко оценили сотрудничество между Францией и правительством Армении, обсудив в этом контексте вопросы,касающиеся новых двусторонних программ. <Министерство окружающей среды является для нас важным и надежным партнером, и мы заинтересованы в расширении сфер сотрудничества и рамок совместных программ>, - сказал он.

Замминистра отметила, что Армения придает важность инновационным решениям в программах по изменению климата, управлению лесами, охране водных ресурсов, комплексному развитию и управлению особо охраняемых природных территорий и привлечению специалистов, их регулярной переподготовке, в этом контексте отметив необходимость содействия со стороны фрацнузских партнеров.

Подводя итоги встречи, стороны договорились разработать совместный регламент и в результате периодических встреч и обсуждений осуществить программы в области охраны окружающей средыю

В источнике отмечено, что Французское агентство развития - это общественное учреждение, содействующее в устойчивом развитии

инвестиций, которое действует при Министерстве Европы и иностранных дел Франции . В настоящее время ФАР поддерживает в Армении строительство Вединского водохранилища, и оказывает содействие в повышении энергоэффективности квартир социально необеспеченных семей.