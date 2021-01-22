Пятница, 22 Января 2021 17:48

АрмИнфо. В этом году Министерство образования, науки, культуры и спорта РА проведет республиканские игры для лиц старше 63 лет с целью укрепления здоровья пожилого населения, популяризации среди них спорта и пропаганды идей здорового образа жизни.

Как передает пресс-служба ведомства, конкурс пройдет в августе-октябре в три этапа: вначале на уровне общин, затем - областей и, наконец, республиканский этап. Игры открыты для людей старше 63 лет, имеющих разрешение врача. Игры будут проводиться по 5 видам спорта: шахматы, шашки, нарды (короткие), бросание баскетбольного мяча в корзину и дартс. Каждый участник может соревноваться только в одном виде спорта.