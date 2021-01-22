Пятница, 22 Января 2021 17:43

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 25 на улице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 частично собственные дома на пр. Мясникяна, жилые дома 64-86 на улице Арами, жилой дом 1/1 и собственные дома 1-16 на улице Екмаляна, жилые дома 43-51 на улице Пушкина, 21 на улице Саряна, 10 на улице Парпеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); спортшкола в общине Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Себастия, Осраеля Ори, мясной рынок полностью в Малатии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 66, 68, 68а на 6-ой улице Вардашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, Ширака, кварталы “Калер”, “Цирананоц”, “Болор охер” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх; квартал “Багреванд” в селе Джрвеж;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы 7, 21, 23 в селе Нор-Харберд; школа N2 и частично улица Азатамртикнери в городе Масис;

10։30-16։00 частично села Востан и Бердик;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-14։00 частично село Агавнадзор;

10։00-16։00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 территория Старой таможни села Бавра в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.