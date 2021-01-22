Пятница, 22 Января 2021 17:39

АрмИнфо. Шуши является армянским городом, нашей культурной столицей, это ни для кого не секрет. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от блока <Мой шаг>, глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.

Он заметил, что слова премьер-министра о Шуши были неправильно поняты. <Премьер- министр отметил, что в ходе первой карабахской войны из Шуши выехало много беженцев - азербайджанцев, так как к 90-му году большинство населения Шуши составляли азербайджанцы. Вместе с тем, в повестке урегулирования арцахского вопроса всегда стоял вопрос их возвращения. То есть, если бы премьер согласился на их возвращение, демографическая ситуация в городе резко изменилась бы. <Если бы 90% населения Шуши составляли бы азербайджанцы, город оставался бы армянским?>, задался вопросом Рубинян, отметив, что если бы армянская сторона продолжала бы контролировать Шуши, город, после возвращения беженцев, по сути, перестал бы быть армянским. Депутат подчеркнул, что демографическая ситуация в Шуши менялась в результате политики Азербайджана. Рубинян отметил, что азербайджанцы проводили этнические чистки, и армяне постепенно стали в Шуши национальным меньшинством, и именно это имел ввиду премьер- министр.

Отметим, что в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что окончить войну с меньшими территориальными потерями было невозможно. По словам Пашиняна, условием Азербайджана было возвращение в Шуши беженцев, и тогда город перестал бы быть армянским, так как 90% населения составили бы азербайджанцы. Данная фраза была широко <распиарена> бакинскими СМИ в плане того, что Пашинян считает Шуши азербайджанским городом.