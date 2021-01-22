Пятница, 22 Января 2021 17:26

АрмИнфо. В Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Армений, если Анкара и Баку нормализуют сотрудничество с Ереваном.

Так, в интервью АПА посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи констатировал, что <Пакистан - единственная страна в мире, которая не признает государство Армения>.

<Однако у Пакистана нет прямого конфликта с Арменией. Мы не являемся частью этого региона>, - признал дипломат.

Посол Пакистана в Азербайджане добавил, что позиция Пакистана по отношению к Армении связана с чувствительным отношением братских стран - Турции и Азербайджана в данном вопросе.

Напомнив обсуждение в ходе московской встречи вопросов по разблокировке транспортных и коммуникационных связей между Арменией и Азербайджаном, дипломат отметил, что если Турция и Азербайджан смогут нормализовать отношения с Арменией, и если будут предприняты шаги в этом направлении, то Исламабад также может пересмотреть свою позицию.