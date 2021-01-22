Пятница, 22 Января 2021 16:50

АрмИнфо. 22 января министр по чрезвычайным ситуациям РА Андраник Пилоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка.

Как передает пресс-служба МЧС РА, министр поздравил посла с назначением и выразил надежду, что совместными усилиями будет внесен существенный вклад в развитие и укрепление существующих связей между партнерскими структурами стран-партнеров.

Собеседники обменялись мнениями о структурных особенностях Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Посол подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы вывести армяно­белорусские отношения на новый уровень и в этой сфере.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям РА выразил готовность к тесному сотрудничеству.

По окончании встречи стороны обменялись сувенирами.