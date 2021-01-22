Пятница, 22 Января 2021 16:47

АрмИнфо. 22 января состоялся визит министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна и Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина на Армянскую АЭС с целью ознакомления с ходом реализации работ по модернизации станции.

Как передает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в рамках визита стороны отметили успешную

реализацию проделанных работ в 2020 году. Армянскую АЭС подготовили к завершающему этапу по модернизации. Также на станции выполнена сборка установки для восстановительного отжига металла корпуса реактора, которая прошла все соответствующие проверки и полностью готова к работе. Сама процедура отжига будет выполнена в текущем году, что позволит станции продолжить работу и после 2026 года. Генподрядчиком работ на ААЭС выступает АО <Русатом Сервис>.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян высоко оценил профессиональные качества и преданность сотрудников системы, благодаря которым в сложный прошлогодний период пандемии и военного положения удалось сохранить стабильность сферы, имеющей стратегическое значение для Армении. <Атомная энергетика сегодня позволяет обеспечивать должный уровень энергетической независимости и безопасности страны. Высоко оцениваю важность предстоящей совместной работы с нашими российскими партнерами в деле развития сферы. Сохранение и развитие сложившихся между нами дружеских взаимоотношений крайне важно, поскольку открывается широкое поле совместной деятельности, как в ближайшее время, так и в более отдаленной перспективе, при повторном продлении срока эксплуатации станции, сооружении нового объекта атомной энергетики>, - подчеркнул министр Папикян.

Министр напомнил, что в нынешнем 2021 году исполняется 55 лет атомной энергетике Армении. По словам министра, начало года ознаменовалось утверждением стратегической программы развития энергетики до 2040 года РА. <В документе отмечается, что одним из основных приоритетов развития атомной отрасли Армении является продление срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС после 2026 года - правительство намерено продлить эксплуатацию станции минимум до 2036 года. Также основной целью стратегии развития является строительство новой АЭС>, - сказал министр. Сурен Папикян также отметил, что именно при наличии атомной электростанции можно достичь самого низкого уровня выбросов СО2, что соответствует долгосрочным целям правительства Армении.

Комментируя развитие сотрудничества между странами в энергетической сфере, посол России отметил: <Традиции взаимопомощи, доверия и дружбы определяют сегодняшние отношения между Россией и Арменией. При этом атомная энергетика остается поистине стратегическим направлением нашего двустороннего взаимодействия. Значимость успешной реализации проекта по модернизации Армянской АЭС никогда не подвергалась сомнению. За последние три года выполнен огромный объем работы. Это стало возможным, благодаря профессиональному мастерству армянских и российских специалистов, их умению работать слаженно и с полной самоотдачей. Однако фронт работ остается весьма широким и 2021 год должен стать решающим на пути к достижению конечного результата. Армянская АЭС должна оставаться стабильным источником генерации энергии по низким ценам и способствовать социально- экономическому развитию страны>.

Напомним, что на Армянской атомной электростанции стартовали подготовительные работы к восстановительному отжигу корпуса реактора.

Отжиг реактора будет проведен в 2021 году во время планово-предупредительного ремонта на станции. Эти работы запланированы на май-октябрь. В связи с проведением отжига ректора ППР-2021 будет длиться дольше обычного - порядка 140 дней.

В 2021 году на Армянской АЭС предстоит проделать большой объем работ. В частности, будет проведен восстановительный отжиг корпуса

реактора, модернизирована cистема аварийного охлаждения активной зоны, система надежного питания.

На завершение программы ААЭС будет предоставлен бюджетный кредит в размере 63,2 млрд драмов (около $130 млн). На реализацию программы ранее Армения привлекла от Российской Федерации кредит в $270 млн и грант в $30 млн под 3% годовых, и по положению на сегодняшний день остаточный ресурс этих средств составлял $107 млн. По объективным и субъективным причинам с российскими партнерами не удалось договориться по данному остаточному ресурсу. По этой причине принято решение о привлечении бюджетного кредита в 63 млрд драмов. Срок погашения каждого транша - 12 лет, из которых первые 2 года станут льготными. Процентная ставка будет эквивалентна процентной ставке заемных средств Российской Федерации, привлеченных ранее.