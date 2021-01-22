Как сообщает пресс-служба ОДКБ, были согласованы проекты заявлений государств - членов ОДКБ о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, а также - об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире. Документы будут направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия на уровне постоянных представителей государств - членов Организации при ООН.

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